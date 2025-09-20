Conférence « Cartographie subjective des artistes contemporains » Cloître du Carmel Pamiers

Conférence « Cartographie subjective des artistes contemporains » Cloître du Carmel Pamiers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

️ Conférence – Cartographie subjective des artistes contemporains

️ Par Guy Mollard (association Art+)

Dans cette conférence passionnante, Guy Mollard propose une sélection subjective d’artistes contemporains, mêlant grands noms internationaux et figures émergentes.

Un focus particulier est consacré à la scène contemporaine africaine, riche, foisonnante et encore trop méconnue.

Une conférence proposée par la Ville de Pamiers et l’association Art+.

Renseignements : matilde.besse@ville-pamiers.fr

05 61 60 93 61

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « mailto:matilde.besse@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

