Conférence Catherine CHARRON Micro-folie Surgères
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Découvrez Catherine CHARRON, cette artiste locale qui exposera en parallèle au Comptoir Local® à Surgères.
Micro-folie Demeure du régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Discover Catherine CHARRON, a local artist who will be exhibiting at the Comptoir Local® in Surgères.
L’événement Conférence Catherine CHARRON Surgères a été mis à jour le 2026-01-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin