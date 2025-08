Conférence causerie gesticulée « Ma facture à pris cher » Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Conférence causerie gesticulée « Ma facture à pris cher »

Brasserie du Loup Blanc 533 Rue du satde Saint-Uze Drôme

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Une causerie gesticulée est un outil facilitant la prise de conscience sur un sujet complexe, sur un temps réduit.

Ici nous discuterons des causes et des conséquences de l’explosion des factures d’électricités.

Brasserie du Loup Blanc 533 Rue du satde Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

A gesticulated talk is a tool for raising awareness on a complex subject in a short space of time.

Here we’ll discuss the causes and consequences of soaring electricity bills.

German :

Ein gestikulierter Vortrag ist ein Instrument, das die Bewusstseinsbildung über ein komplexes Thema in kurzer Zeit erleichtert.

Hier werden wir die Ursachen und Folgen der explodierenden Stromrechnungen diskutieren.

Italiano :

Un discorso gestuale è uno strumento per sensibilizzare su un argomento complesso in un breve lasso di tempo.

Qui discuteremo le cause e le conseguenze dell’esplosione delle bollette elettriche.

Espanol :

Una charla gestual es una herramienta para sensibilizar sobre un tema complejo en poco tiempo.

Aquí hablaremos de las causas y consecuencias de la explosión de las facturas de electricidad.

