Conférence – Ce n’est qu’un jeu : Usages politique du jeu de société Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes Jeudi 26 mars, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Une conférence de Henri Kermarrec. L’auteur de Ce n’est qu’un jeu, publié aux éditions du commun, propose des pistes de réflexions et des alternatives pour faire du jeu un média émancipateur.

En partenariat avec les Éditions du Commun, le festival Sirennes et l’association étudiante Ordre Sifonique (Festival Feu Follet)

« Ce n’est qu’un jeu » : formule qui dit la place mineure que ce média occupe dans le paysage culturel. Pourtant, il réactualise nos représentations du monde et renforce les normes sociales depuis 5 000 ans.

Il s’agit d’une pratique populaire, accessible, que nous pouvons nous réapproprier pour développer un regard critique sur toute forme de système, au même titre que la littérature ou le cinéma. Depuis 50 ans, le jeu de société se transforme et se diversifie avec une créativité sans précédent. Il lui reste encore à acquérir sa maturité culturelle.

Le jeu de société peut-il être considéré comme un vecteur de changement ? Peut-il être un média de lutte ?

Le jeu contemporain continue de véhiculer des propos colonialistes et capitalistes, par ses mécaniques et ses représentations. L’auteur de Ce n’est qu’un jeu, publié aux éditions du commun, propose des pistes de réflexions et des alternatives pour faire du jeu un média émancipateur.

Henri Kermarrec est auteur de jeux de société, graphiste et directeur artistique pour le jeu d’édition depuis 15 ans, et enseignant en game design depuis 5 ans. Il est aussi le cofondateur et ancien président de la Société des Auteurs de Jeux.

La conférence sera animée par Xavier Dollo, directeur artistique du festival Sirennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T19:30:00.000+01:00

1

http://www.univ-rennes2.fr https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/conference-ce-nest-quun-jeu-usages-politique-jeu-societe

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

