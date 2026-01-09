Conférence Ce que n’est pas la liberté Accès Université Populaire Romans-sur-Isère
Conférence Ce que n'est pas la liberté Accès Université Populaire Romans-sur-Isère vendredi 9 janvier 2026.
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-01-09 18:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
2026-01-09 2026-01-16
Venez nombreux pour découvrir la conférence Ce que n’est pas la liberté. Une définition possible. , de Philippe LEROUX, professeur certifié.
Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
Come one, come all to discover the lecture Ce que n’est pas la liberté. A possible definition , by Philippe LEROUX, certified teacher.
