Conférence Ce que n’est pas la liberté Accès Université Populaire Romans-sur-Isère

Conférence Ce que n’est pas la liberté

Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16

Venez nombreux pour découvrir la conférence Ce que n’est pas la liberté. Une définition possible. , de Philippe LEROUX, professeur certifié.

.

Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Come one, come all to discover the lecture Ce que n’est pas la liberté. A possible definition , by Philippe LEROUX, certified teacher.

