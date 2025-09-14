Conférence : Ce que révèle une photo : regards sur l’Occupation Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Conférence : Ce que révèle une photo : regards sur l’Occupation Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 14 septembre 2025.

Comment reconstituer l’histoire d’une époque, d’une personne ou d’une société à partir de photographies ? D’un côté, le journaliste, l’historien ou l’écrivain interrogent les sources, recoupent les témoignages, écrivent et interprètent pour tenter de comprendre l’Histoire dans toute sa complexité. De l’autre, le photographe porte un regard sensible unique. Son œil capte parfois même dénonce – ce que les mots peinent à saisir : les nuances subtiles, les expressions fugaces, les contradictions d’un quotidien sous domination nazie. Lors de cette rencontre, nos deux invités raconteront comment la découverte de photographies leur a permis de porter un regard neuf sur la période de l’Occupation, en révélant une mémoire à la fois intime, inattendue et profondément humaine.

En présence de Philippe Broussard, auteur, journaliste, directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde, et Frédéric Sallée, auteur et historien.

Animée par Eduardo Castillo, journaliste.

Navette Paris – Drancy proposée ce jour-là :

13h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17h45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris.

Le dimanche 14 septembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org