Conférence Ceci n’est pas une conférence sur l’Art déco (mais quand même) Auditorium Musée des beaux-arts Nancy mercredi 12 novembre 2025.

Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 18:15:00

fin : 2025-11-12 19:45:00

2025-11-12

Cycle de conférences Fans d’art , en partenariat avec l’association Emmanuel Héré, dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne .

Intervention tenue par Claire Berthommier et Kenza-Marie Safraoui, commissaires de l’exposition.

Tarif valable pour les six conférences.Adultes

20 .

Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Fans d?art lecture series, in partnership with the Emmanuel Héré Association, as part of the Nancy 1925. An experience of modern life .

Talk by Claire Berthommier and Kenza-Marie Safraoui, exhibition curators.

Price valid for all six lectures.

German :

Vortragsreihe Fans der Kunst , in Zusammenarbeit mit dem Verein Emmanuel Héré, im Rahmen der Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens .

Vortrag gehalten von Claire Berthommier und Kenza-Marie Safraoui, Kuratorinnen der Ausstellung.

Der Preis gilt für alle sechs Vorträge.

Italiano :

Il ciclo di conferenze Fans d’art , in collaborazione con l’Associazione Emmanuel Héré, fa parte del progetto Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna .

Conferenza tenuta da Claire Berthommier e Kenza-Marie Safraoui, curatrici della mostra.

Prezzo valido per tutte e sei le conferenze.

Espanol :

Ciclo de conferencias Fans d’art , en colaboración con la Asociación Emmanuel Héré, en el marco de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de vida moderna .

Conferencia a cargo de Claire Berthommier y Kenza-Marie Safraoui, comisarias de la exposición.

Precio válido para las seis conferencias.

