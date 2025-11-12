Conférence Ceci n’est pas une conférence sur l’Art déco (mais quand même) Auditorium Musée des beaux-arts Nancy
Conférence Ceci n’est pas une conférence sur l’Art déco (mais quand même) Auditorium Musée des beaux-arts Nancy mercredi 12 novembre 2025.
Conférence Ceci n’est pas une conférence sur l’Art déco (mais quand même)
Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-11-12 18:15:00
fin : 2025-11-12 19:45:00
Date(s) :
2025-11-12
Cycle de conférences Fans d’art , en partenariat avec l’association Emmanuel Héré, dans le cadre de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne .
Intervention tenue par Claire Berthommier et Kenza-Marie Safraoui, commissaires de l’exposition.
Tarif valable pour les six conférences.Adultes
20 .
Auditorium Musée des beaux-arts 1 rue Gustave-Simon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
English :
Fans d?art lecture series, in partnership with the Emmanuel Héré Association, as part of the Nancy 1925. An experience of modern life .
Talk by Claire Berthommier and Kenza-Marie Safraoui, exhibition curators.
Price valid for all six lectures.
German :
Vortragsreihe Fans der Kunst , in Zusammenarbeit mit dem Verein Emmanuel Héré, im Rahmen der Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens .
Vortrag gehalten von Claire Berthommier und Kenza-Marie Safraoui, Kuratorinnen der Ausstellung.
Der Preis gilt für alle sechs Vorträge.
Italiano :
Il ciclo di conferenze Fans d’art , in collaborazione con l’Associazione Emmanuel Héré, fa parte del progetto Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna .
Conferenza tenuta da Claire Berthommier e Kenza-Marie Safraoui, curatrici della mostra.
Prezzo valido per tutte e sei le conferenze.
Espanol :
Ciclo de conferencias Fans d’art , en colaboración con la Asociación Emmanuel Héré, en el marco de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de vida moderna .
Conferencia a cargo de Claire Berthommier y Kenza-Marie Safraoui, comisarias de la exposición.
Precio válido para las seis conferencias.
L’événement Conférence Ceci n’est pas une conférence sur l’Art déco (mais quand même) Nancy a été mis à jour le 2025-10-18 par DESTINATION NANCY