Conférence « Centre cosmique de l’univers » dans la gare de Perpignan Samedi 20 septembre, 17h54 Gare de Perpignan Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:54:00 – 2025-09-20T18:44:00

Fin : 2025-09-20T17:54:00 – 2025-09-20T18:44:00

Conférence et signature à la gare – Attention au vide !

À l’heure du train de 17h54 pour Portbou (arrivée à 18h44), laissez-vous emporter par un voyage singulier à travers l’histoire du livre « Attention au vide ! ».

Pendant plus de vingt ans, cette œuvre a dialogué avec l’architecture de l’artiste Dani Karavan, sur la frontière catalane entre la France et l’Espagne.

Au programme :

Conférence et présentation du livre

Signature par son auteur, le psychanalyste Franck Ancel

Un moment comme une méditation, sous le signe de la toile de Salvador Dali : « Pop, op, yes-yes, pompier »

Gare de Perpignan 1 place Salvador Dali 66000 Perpignan Perpignan 66020 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie La Gare de Perpignan, appelée aussi « Pop, op, yes-yes, pompier », est une huile sur toile de Salvador Dalí, datant de 1965 et mesurant 296 × 406 cm. Exposée au Musée Ludwig à Cologne, elle est considérée comme une des œuvres représentatives du surréalisme.

©SNCF