Conférence céramique gallo–romaine Cas d’étude de la villa leuque de Vallois Sarrebourg

Conférence céramique gallo–romaine Cas d’étude de la villa leuque de Vallois

Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg Moselle

Conférence Consommer la céramique dans les campagnes gallo-romaines par Audric Touvron, doctorant à l’Université de Strasbourg, proposée par l’Association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, en collaboration avec le Musée du Pays de Sarrebourg.

Un ensemble céramique en provenance du secteur thermal de la villa de Vallois, Lana, étudié à l’occasion d’un mémoire de master, permet d’interroger l’influence du contexte social et économique sur les choix de consommation. La méthodologie d’étude de cette thématique, appliquée sur la longue durée et à plus grande échelle dans les cités des Leuques et des Médiomatriques, sera également exposée. Gratuit.Tout public

Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 musee@mairie-sarrebourg.fr

English :

Lecture Consuming ceramics in the Gallo-Roman countryside by Audric Touvron, PhD student at Strasbourg University, organized by the Association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, in collaboration with the Musée du Pays de Sarrebourg.

A group of ceramics from the thermal sector of the Villa de Vallois, Lana, studied as part of a Master?s thesis, provides an opportunity to examine the influence of the social and economic context on consumer choices. The methodology used to study this theme, applied over the long term and on a larger scale in the cities of Leuques and Médiomatriques, will also be presented. Free admission.

German :

Vortrag Consommer la céramique dans les campagnes gallo-romaines von Audric Touvron, Doktorand an der Universität Straßburg, angeboten von der Association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, in Zusammenarbeit mit dem Musée du Pays de Sarrebourg.

Eine Keramikgruppe aus dem Thermalbereich der Villa von Vallois, Lana, die im Rahmen einer Masterarbeit untersucht wurde, ermöglicht es, den Einfluss des sozialen und wirtschaftlichen Kontextes auf die Konsumentscheidungen zu hinterfragen. Die Methodik zur Untersuchung dieses Themas, die über einen längeren Zeitraum und in größerem Maßstab in den Städten der Leuker und Mediomatriker angewandt wurde, wird ebenfalls erläutert. Kostenlos.

Italiano :

Conferenza Il consumo di ceramica nella campagna gallo-romana di Audric Touvron, dottorando dell’Università di Strasburgo, organizzata dall’Association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, in collaborazione con il Musée du Pays de Sarrebourg.

Un gruppo di ceramiche provenienti dal settore termale della villa di Vallois, a Lana, studiato nell’ambito di una tesi di laurea magistrale, offre l’opportunità di esaminare l’influenza del contesto sociale ed economico sulle scelte di consumo. Verrà inoltre presentata la metodologia utilizzata per studiare questo tema, applicata a lungo termine e su scala più ampia nelle città di Leuques e Médiomatriques. Ingresso libero.

Espanol :

Conferencia Consumir cerámica en la campiña galorromana de Audric Touvron, doctorando de la Universidad de Estrasburgo, organizada por la Association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg, en colaboración con el Museo del País de Sarrebourg.

Un conjunto de cerámicas del sector termal de la villa de Vallois, en Lana, estudiado en el marco de una tesina de máster, brinda la oportunidad de examinar la influencia del contexto social y económico en las elecciones de consumo. También se presentará la metodología utilizada para estudiar este tema, aplicada a largo plazo y a mayor escala en las villas de Leuques y Médiomatriques. Entrada gratuita.

