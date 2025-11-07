Conférence Ces inventions que nous devons à Napoléon 1er Dordives
Conférence Ces inventions que nous devons à Napoléon 1er Dordives vendredi 7 novembre 2025.
Les révolutions passent, les institutions demeurent. Peut-on dire que Napoléon Ier a inventé la France moderne ? Nous vivons dans un pays que Napoléon Ier a contribué à bâtir, sans toujours en avoir conscience nos rues portent des numéros, nos mairies obéissent à des préfectures, notre justice applique le Code civil, nos lycéens passent le baccalauréat… autant d’institutions et d’habitudes, nées de la volonté d’un homme de donner un nouvel élan à la France, après la période révolutionnaire. .
English :
Conference The inventions we owe to Napoleon 1st
German :
Vortrag Diese Erfindungen, die wir Napoleon I. verdanken
Italiano :
Conferenza Le invenzioni che dobbiamo a Napoleone 1°
Espanol :
Conferencia Los inventos que debemos a Napoleón I
