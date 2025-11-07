Conférence Ces inventions que nous devons à Napoléon 1er Dordives

Dordives Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-11-07 18:30:00

Les révolutions passent, les institutions demeurent. Peut-on dire que Napoléon Ier a inventé la France moderne ? Nous vivons dans un pays que Napoléon Ier a contribué à bâtir, sans toujours en avoir conscience nos rues portent des numéros, nos mairies obéissent à des préfectures, notre justice applique le Code civil, nos lycéens passent le baccalauréat… autant d’institutions et d’habitudes, nées de la volonté d’un homme de donner un nouvel élan à la France, après la période révolutionnaire. .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire urd.dordives@gmail.com

English :

Conference The inventions we owe to Napoleon 1st

German :

Vortrag Diese Erfindungen, die wir Napoleon I. verdanken

Italiano :

Conferenza Le invenzioni che dobbiamo a Napoleone 1°

Espanol :

Conferencia Los inventos que debemos a Napoleón I

