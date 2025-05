CONFÉRENCE CES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES – Le Bousquet-d’Orb, 23 mai 2025 07:00, Le Bousquet-d'Orb.

Hérault

CONFÉRENCE CES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Place de la Mairie Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc vous propose une conférence pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles, avec Françoise Philidet, herbaliste, diplômée de l’école Lyonnaise des plantes médicinales.

Gratuit RDV le vendredi 23 Mai à 17h30 à la médiathèque du Bousquet d’Orb

Renseignement 04 67 23 80 72

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc vous propose une conférence pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles, avec Françoise Philidet, herbaliste, diplômée de l’école Lyonnaise des plantes médicinales.

On les trouve dans le jardin, sur un talus, au bord du chemin.

Souvent elles ne paient pas de mine car on les cueille avant la fleur mais si on les connait, qu’on les récolte et on les cuisine, elles nous ravissent par leurs saveurs, leur fraicheur ce sont les plantes sauvages comestibles.

Ne vous contentez pas du pissenlit, de l’ortie et de la doucette, justement renommées mais apprenez à connaitre aussi les autres pour votre plaisir et votre santé.

Gratuit RDV le vendredi 23 Mai à 17h30 à la médiathèque du Bousquet d’Orb

Renseignement 04 67 23 80 72 .

Place de la Mairie

Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 72

English :

The Parc Naturel Régional du Haut Languedoc invites you to discover edible wild plants, with Françoise Philidet, herbalist and graduate of the Ecole Lyonnaise des plantes médicinales.

Free Friday May 23 at 5:30pm at the Bousquet d’Orb media library

Information 04 67 23 80 72

German :

Der Regionale Naturpark Haut Languedoc lädt Sie zu einem Vortrag über die Entdeckung essbarer Wildpflanzen mit Françoise Philidet ein, einer Kräuterkundlerin und Absolventin der Lyoner Schule für Heilpflanzen.

Kostenlos RDV am Freitag, den 23. Mai um 17.30 Uhr in der Mediathek von Le Bousquet d’Orb

Auskunft: 04 67 23 80 72

Italiano :

Il Parc Naturel Régional du Haut Languedoc organizza una conferenza per scoprire le piante selvatiche commestibili, con Françoise Philidet, erborista e diplomata all’Ecole Lyonnaise des plantes médicinales.

Gratuito venerdì 23 maggio alle 17.30 presso la mediateca Bousquet d’Orb

Informazioni: 04 67 23 80 72

Espanol :

El Parc Naturel Régional du Haut Languedoc organiza una conferencia para descubrir las plantas silvestres comestibles, con Françoise Philidet, herborista y diplomada de la École Lyonnaise des plantes médicinales.

Gratuito Viernes 23 de mayo a las 17.30 h en la mediateca Bousquet d’Orb

Información: 04 67 23 80 72

L’événement CONFÉRENCE CES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2025-05-07 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB