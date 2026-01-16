Conférence : « C’est quoi l’IA ? » L’Accolade Chevaigné Jeudi 29 janvier, 20h30 Ille-et-Vilaine

C’est quoi l’Intelligence Artificielle ? Fonctionnement et enjeux

Ewa Kijac, professeure des universités, nous explique le fonctionnement et les enjeux de l’intelligence artificielle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-29T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-29T22:00:00.000+01:00

L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine

laccolade@chevaigne.fr 06.08.04.71.73



