Conférence « Chalon-sur-Saône, la ville ancienne d’Hubert Comte » Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Conférence « Chalon-sur-Saône, la ville ancienne d’Hubert Comte » Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône vendredi 19 septembre 2025.

Conférence « Chalon-sur-Saône, la ville ancienne d’Hubert Comte » Vendredi 19 septembre, 18h30 Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez assister à la conférence d’Amandine Gouttefarde-Rousseau, professeure de Lettres classiques, docteure et chercheure en études grecques (EDITTA, Université Paris-Sorbonne), « Chalon-sur-Saône, la ville ancienne d’Hubert Comte ».

Hubert Comte (1933-2009) est né à Chalon-sur-Saône. Cet écrivain prolifique a consacré deux récits à la remémoration de son enfance et son lien étroit avec sa ville d’origine. En 1979, avec S’il faisait beau, nous passions par les quais, il raconte son enfance chalonnaise et il est salué comme un écrivain de qualité.

Bibliothèque de Chalon-sur-Saône 1 place de l’Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 51 50 http://www.bm-chalon.fr https://www.facebook.com/BibliothequeChalonsurSaone/ La bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône occupe une partie de l’ancien palais de justice depuis 1845. On peut admirer dans l’actuelle salle d’étude des boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’abbaye de la Ferté. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIe siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. La salle de prêt est installée dans le chœur de l’ancienne chapelle des Carmes. La bibliothèque abrite des collections issues des confiscations révolutionnaires, notamment des bibliothèques des abbayes de La Ferté-sur-Grosne et de Maizière.

La bibliothèque des adultes se situe dans la cour de l’Hôtel de ville. Vous trouverez à l’accueil un lieu détente et un coin presse. L’espace BD est situé sur une mezzanine qui surplombe les collections courantes parmi lesquelles on peut trouver les romans, les textes lus (livre-CD), les documentaires, etc. la bibliothèque « adultes » patrimoniale se trouve dans la cour de l’Hôtel de ville.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la salle d’études de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, récemment rénovée, lors de visite libres ou commentées.

© Ville de Chalon-sur-Saône