Conférence ChamoNice, une traversée des Alpes en autonomie MFR les Fins Les Fins

Conférence ChamoNice, une traversée des Alpes en autonomie

MFR les Fins 1 Sous les Sangles Les Fins Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27 21:30:00

Date(s) :

2025-11-27

En présence de Laurent Nourdin, auteur de ChamoNice et si on se mettait en marche , livre paru aux éditions Maïa, nous le suivrons sur sa traversée des Alpes. Un récit imagé pour voir une autre façon de se déplacer et de concevoir les vacances tout en partant à la découverte de la faune et la flore locale…

La soirée sera co-animée par la librairie des 3 souhaits qui proposera le livre à l’issu de la conférence. .

MFR les Fins 1 Sous les Sangles Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 06 20 manon.nourdin@mfr.asso.fr

