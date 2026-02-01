Conférence Champlain par Eric Thierry et Le Vieux Honfleur Honfleur

Conférence Champlain par Eric Thierry et Le Vieux Honfleur

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Deux bustes de Samuel de Champlain sont présents à Honfleur, l’un sur un mur de la Lieutenance et l’autre dans le Jardin des Personnalités, mais ce sont des représentations imaginaires. Que sait-on vraiment de l’homme Champlain ?

Les sources disponibles mettent en lumière l’explorateur de l’Amérique du Nord et le fondateur et administrateur de Québec, mais il y a aussi l’homme de chair et de sang, avec son corps éprouvé et souffrant, l’homme social, avec une vie sentimentale complexe, et l’homme d’espoir, avec ses rêves d’humaniste chrétien et ses frustrations de courtisan maltraité.

Elles nous rappellent que Samuel de Champlain n’était pas un surhomme,

mais qu’il partageait notre condition humaine. .

English : Conférence Champlain par Eric Thierry et Le Vieux Honfleur

There are two busts of Samuel de Champlain in Honfleur, one on the wall of the Lieutenance and the other in the Jardin des Personnalités, but these are imaginary representations. What do we really know about the man Champlain?

