Conférence Champlain par Éric Thierry Place de la Porte de Rouen Honfleur

Conférence Champlain par Éric Thierry

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Début : 2026-02-14 15:00:00

Conférence Champlain par Éric Thierry, avec le Vieux Honfleur. Gratuit sur inscription

Samedi 14 février à 15h

Conférence Champlain

par Éric Thierry, avec le Vieux Honfleur

Deux bustes de Samuel de Champlain sont présents à Honfleur, l’un sur un mur de la Lieutenance et l’autre dans le Jardin des Personnalités, mais ce sont des représentations imaginaires.

Que sait-on vraiment de l’homme Champlain ?

Les sources disponibles mettent en lumière l’explorateur de l’Amérique du Nord et le fondateur et administrateur de Québec, mais il y a aussi l’homme de chair et de sang, avec son corps éprouvé et souffrant, l’homme social, avec une vie sentimentale complexe, et l’homme d’espoir, avec ses rêves d’humaniste chrétien et ses frustrations de courtisan maltraité. Elles nous rappellent que Samuel de Champlain n’était pas un surhomme, mais qu’il partageait notre condition humaine.

Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

English : Conférence Champlain par Éric Thierry

Champlain lecture by Éric Thierry, with Vieux Honfleur. Free with registration

