Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) Lagord
vendredi 25 septembre 2026 · Tiers-Lieu L'Agora (derrière la serre) · Lagord
Informations pratiques
Lagord
Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel !
Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2, Rue René Dumont, L’agora Tiers-lieu Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et inspirante avec La Fresque du Climat, le skipper Léo Bothorel et l’association Atlantech à L’Agora, à Lagord !
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Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2, Rue René Dumont, L’agora Tiers-lieu Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 contact@atlantech-lr.fr
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English :
Join us for a fun and inspiring evening with La Fresque du Climat, skipper Léo Bothorel, and the Atlantech association at L’Agora in Lagord!
L’événement Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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