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Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) Lagord

vendredi 25 septembre 2026 · Tiers-Lieu L'Agora (derrière la serre) · Lagord

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Tiers-Lieu L'Agora (derrière la serre)
Adresse
2, Rue René Dumont, L'agora Tiers-lieu
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel !

Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2, Rue René Dumont, L’agora Tiers-lieu Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et inspirante avec La Fresque du Climat, le skipper Léo Bothorel et l’association Atlantech à L’Agora, à Lagord !
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Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2, Rue René Dumont, L’agora Tiers-lieu Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90  contact@atlantech-lr.fr

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English :

Join us for a fun and inspiring evening with La Fresque du Climat, skipper Léo Bothorel, and the Atlantech association at L’Agora in Lagord!

L’événement Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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