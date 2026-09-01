Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) Lagord

Informations pratiques

Lagord

Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel !

Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2, Rue René Dumont, L’agora Tiers-lieu Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale et inspirante avec La Fresque du Climat, le skipper Léo Bothorel et l’association Atlantech à L’Agora, à Lagord !

.

Tiers-Lieu L’Agora (derrière la serre) 2, Rue René Dumont, L’agora Tiers-lieu Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 31 01 90 contact@atlantech-lr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a fun and inspiring evening with La Fresque du Climat, skipper Léo Bothorel, and the Atlantech association at L’Agora in Lagord!

L’événement Conférence – Changeons de cap : rencontre avec le skipper Léo Bothorel ! Lagord a été mis à jour le 2026-09-03 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle