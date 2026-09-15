Conférence chantée Et si mon p’tit loup m’était chanté ? La Citadelle Le Château-d’Oléron
vendredi 13 novembre 2026 · La Citadelle · Le Château-d'Oléron
Informations pratiques
Le Château-d’Oléron
Conférence chantée Et si mon p’tit loup m’était chanté ?
La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Ce soir je sors mes parents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 22:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Conférence chantée avec Gaya (Gaëlle Huot) et Polo (Pierre Lamy), deux artistes musiciens et psychologues.
Réservation dans les OT ou en ligne
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La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
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English : POP concert by Arnold TURBOUST
A musical talk with Gaya (Gaëlle Huot) and Polo (Pierre Lamy), two musicians and psychologists.
Reservations can be made at tourist offices or online
L’événement Conférence chantée Et si mon p’tit loup m’était chanté ? Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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