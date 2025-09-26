Conférence « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et compliantes tragiques… » Chabris
Conférence « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et compliantes tragiques… » Chabris vendredi 26 septembre 2025.
Conférence « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et compliantes tragiques… »
Chabris Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Conférence de l’association Hier en Pays de Bazelle
Conférence de l’association Hier en Pays de Bazelle « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et complaintes tragiques… » par J.F « Maxou » HEINTZEN à 18h à la Villa Stivalis. Conférence concert ouvert comprenant des interventions parlées ou chantées et une abondante iconographie 2 .
Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66
English :
Conference organized by the Hier en Pays de Bazelle association
German :
Vortrag des Vereins Hier en Pays de Bazelle
Italiano :
Conferenza organizzata dall’associazione Hier en Pays de Bazelle
Espanol :
Conferencia organizada por la asociación Hier en Pays de Bazelle
L’événement Conférence « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et compliantes tragiques… » Chabris a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Chabris Pays de Bazelle