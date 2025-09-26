Conférence « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et compliantes tragiques… » Chabris

Conférence « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et compliantes tragiques… »

Chabris Indre

Début : 2025-09-26 18:00:00

Conférence de l’association Hier en Pays de Bazelle

Conférence de l’association Hier en Pays de Bazelle « Chanter le crime en Berry, canards sanglants et complaintes tragiques… » par J.F « Maxou » HEINTZEN à 18h à la Villa Stivalis. Conférence concert ouvert comprenant des interventions parlées ou chantées et une abondante iconographie 2 .

Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 74 18 66

