Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme Le magasin des possibles Semur-en-Brionnais
Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme Le magasin des possibles Semur-en-Brionnais mercredi 25 mars 2026.
Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme
Le magasin des possibles 180 La Grand’Rue Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:30:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Le groupe de prospection et de recherche archéologique présente Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme , vidéo et discussion de 19h30 à 21h30.
Accueil apéro et soupe à partir de 18h30. .
Le magasin des possibles 180 La Grand’Rue Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 55 32 lemagasindespossibles@posteo.net
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English : Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme
L’événement Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-03-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III