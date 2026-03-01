Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme Le magasin des possibles Semur-en-Brionnais

Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme

Le magasin des possibles 180 La Grand’Rue Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le groupe de prospection et de recherche archéologique présente Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme , vidéo et discussion de 19h30 à 21h30.

Accueil apéro et soupe à partir de 18h30. .

Le magasin des possibles 180 La Grand’Rue Semur-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 55 32 lemagasindespossibles@posteo.net

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English : Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme

L’événement Conférence Chantier de fouilles archéologiques dans la Somme Semur-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-03-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III