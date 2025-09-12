Conférence Chantier naval Gléhen Hénaff, construire des bateaux Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Conférence Chantier naval Gléhen Hénaff, construire des bateaux

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d’Haliotika Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Ils construisent des bateaux au Guilvinec depuis un siècle le chantier naval Gléhen, fondé en 1911, est aujourd’hui spécialisé dans la construction et la réparation navale en acier et aluminium et le chantier naval Hénaff se consacre depuis 1928 à la construction bois artisanale et a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en 2020.

Leurs dirigeants viendront nous parler de leur activité passée, présente et à venir.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium. .

