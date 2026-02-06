Conférence & chantier participatif sur les abeilles sauvages

Salle des fêtes Bussière-Badil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez assister à une conférence interactive et à la diffusion des 3 courts métrages sur les abeilles sauvages. Suivi d’un chantier de plantation d’arbustes de haies champêtres au sein du jardin bourdonnant en cours d’aménagement.

Apportez gants, pelles, bêches, sécateurs… pique-nique à partager !

Animé par l’ARB Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Parc et la communauté de communes.

Renseignements auprès du Parc 06 85 96 63 00 .

Salle des fêtes Bussière-Badil 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 96 63 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence & chantier participatif sur les abeilles sauvages Bussière-Badil a été mis à jour le 2026-02-04 par PNR Périgord-Limousin