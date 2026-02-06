Conférence & chantier participatif sur les abeilles sauvages Bussière-Badil
Salle des fêtes Bussière-Badil Dordogne
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez assister à une conférence interactive et à la diffusion des 3 courts métrages sur les abeilles sauvages. Suivi d’un chantier de plantation d’arbustes de haies champêtres au sein du jardin bourdonnant en cours d’aménagement.
Apportez gants, pelles, bêches, sécateurs… pique-nique à partager !
Animé par l’ARB Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Parc et la communauté de communes.
Renseignements auprès du Parc 06 85 96 63 00 .
Salle des fêtes Bussière-Badil 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
