CONFÉRENCE CHAPELLES ET ERMITAGES Cazeaux-de-Larboust
jeudi 27 août 2026 · Cazeaux-de-Larboust
Informations pratiques
Cazeaux-de-Larboust
CONFÉRENCE CHAPELLES ET ERMITAGES
ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 18:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Proposée par Patrick Peyet, président de l’acadélie Julien Sacaze.
Patrick Peyet nous emmène au cœur du patrimoine culturel du Luchonnais.
Fils du pays et pyrénéiste passionné, il aime à transmettre sas connaissances sur les Pyrénées.
Libre participation au bénéfice de l’association Les Amis de l’église de Cazeaux de Larboust. .
ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie amiseglisedecazeaux@free.fr
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English :
Proposed by Patrick Peyet, president of the Julien Sacaze Academy.
L’événement CONFÉRENCE CHAPELLES ET ERMITAGES Cazeaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE