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CONFÉRENCE CHAPELLES ET ERMITAGES Cazeaux-de-Larboust

jeudi 27 août 2026 · Cazeaux-de-Larboust

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
ÉGLISE SAINT-ANNE
Ville
31110 Cazeaux-de-Larboust
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cazeaux-de-Larboust

CONFÉRENCE CHAPELLES ET ERMITAGES

ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Proposée par Patrick Peyet, président de l’acadélie Julien Sacaze.
Patrick Peyet nous emmène au cœur du patrimoine culturel du Luchonnais.
Fils du pays et pyrénéiste passionné, il aime à transmettre sas connaissances sur les Pyrénées.
Libre participation au bénéfice de l’association Les Amis de l’église de Cazeaux de Larboust.   .

ÉGLISE SAINT-ANNE Cazeaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie   amiseglisedecazeaux@free.fr

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English :

Proposed by Patrick Peyet, president of the Julien Sacaze Academy.

L’événement CONFÉRENCE CHAPELLES ET ERMITAGES Cazeaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE