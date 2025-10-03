Conférence « Charles de Gaulle, le visionnaire » Rue Pierre Mendès France Cahors

Conférence « Charles de Gaulle, le visionnaire » vendredi 3 octobre 2025.

Conférence « Charles de Gaulle, le visionnaire »

Place Bessières Cahors

18:30:00

2025-10-03

Organisée par le Lions Club de Cahors au profit de l’association CERESA Service Autisme Education Inclusion de MARTEL

Le Lions Club de Cahors vous convie à une soirée d’exception placée sous le signe de l’Histoire, de la générosité… et du panache. À l’affiche une conférence passionnante intitulée Charles de Gaulle, le visionnaire , animée par Gérard Bardy, écrivain et journaliste reconnu, biographe du Général et fin connaisseur des arcanes de la Cinquième République. .

English :

Organized by the Cahors Lions Club to benefit CERESA Service Autisme Education Inclusion de MARTEL

The Cahors Lions Club invites you to an exceptional evening of history, generosity? and panache

German :

Organisiert vom Lions Club Cahors zugunsten des Vereins CERESA Service Autisme Education Inclusion de MARTEL

Der Lions Club Cahors lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Abend ein, der im Zeichen der Geschichte, der Großzügigkeit und des Elans steht

Italiano :

Organizzato dal Lions Club Cahors in favore dell’associazione CERESA Service Autisme Education Inclusion de MARTEL

Il Lions Club di Cahors vi invita a una serata eccezionale all’insegna della storia, della generosità e dell’eleganza

Espanol :

Organizado por el Club de Leones de Cahors en beneficio de la asociación CERESA Service Autisme Education Inclusion de MARTEL

El Club de Leones de Cahors le invita a una velada excepcional de historia, generosidad… y garbo

