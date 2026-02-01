Conférence: « Charles-Louis du Couëdic (1740-1780) commandant de La Surveillante » Maison de la Mer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-03 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Adulte

Conférence historique:Lorsque la France entre en guerre contre l’Angleterre au mois de juin 1778, Louis XVI demande à ses officiers de la marine « d’attaquer l’ennemi avec la plus grande vigueur et de se défendre jusqu’à la dernière extrémité ». C’est ce que va faire du Couëdic, commandant de la frégate « La Surveillante » lors de son combat du 6 octobre 1779 contre la frégate anglaise « Le Québec ».Au cours de ce combat, du Couëdic est grièvement blessé. Il décédera à la suite d’une longue agonie trois mois plus tard, à l’âge de 39 ans. Cela lui vaudra le surnom de « Brave » et son souvenir marquera les générations de marins qui lui succéderont.Pour honorer sa mémoire, Louis XVI fera élever au-dessus de son tombeau un mausolée sur lequel sera inscrit :« Jeunes élèves de la marine, admirez et imitez l’exemple du brave du Couëdic, premier lieutenant des gardes de la marine ».C’est l’histoire de ce marin, de sa courte vie et de ses combats que nous allons revivre grâce au Docteur Alain Gaillard.

Maison de la Mer Centre-ville Nantes 44000

