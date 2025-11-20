Conférence Charles Pépin La liberté de s’engager, une philosophie de la motivation thecamp Aix-en-Provence

Conférence Charles Pépin La liberté de s’engager, une philosophie de la motivation

Jeudi 20 novembre 2025 de 18h à 21h. thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Conférence du célèbre philosophe Charles Pépin sur le thème de l’engagement et la motivation.

Qu’est-ce que s’engager ? C’est ouvrir dans le réel une brèche nouvelle, trouver la force de jouer sa valeur dans son action. Il n’y a pas de liberté, pas d’audace sans engagement. L’engagement donne à la vie son sel, son goût véritable, mais il demande de la motivation. Cette dernière peut être intrinsèque (comme le plaisir pris à son action) ou extrinsèque (comme l’espérance d’une rémunération ou d’une reconnaissance). Il faut comprendre comment s’articulent ces deux leviers de la motivation pour approcher la beauté salutaire de ce moment où, sortant de leur frilosité, les hommes et les femmes trouvent la force de s’engager



Au programme

● 18h atelier interactif pour initier la réflexion et favoriser les échanges entre participants

● 19h conférence de Charles Pépin suivie d’un temps de questions réponses

● 20h30 séance de dédicace de ses ouvrages, avec notre partenaire Cultura. .

thecamp 550 Rue Denis Papin Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 18 75 78 jygrisi@impertinents.fr

English :

Lecture by renowned philosopher Charles Pépin on the theme of commitment and motivation.

German :

Vortrag des bekannten Philosophen Charles Pépin zum Thema Engagement und Motivation.

Italiano :

Conferenza del noto filosofo Charles Pépin sul tema dell’impegno e della motivazione.

Espanol :

Conferencia del célebre filósofo Charles Pépin sobre el tema del compromiso y la motivación.

