Conférence Charlotte d’Albret et Louise de Keroual, deux destinées de femmes et impératifs politiques… Buzançais

Conférence Charlotte d’Albret et Louise de Keroual, deux destinées de femmes et impératifs politiques…

9 Place de Verdun Buzançais Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Charlotte d’Albret (1480-1514) et Louise de Kéroual (1648-1734), les destinées de deux femmes déterminées par les manœuvres politiques.

Charlotte d’Albret, sœur du roi de Navarre, a dû épouser César Borgia, le sulfureux fils du pape Alexandre vi. La jeune femme finira ses jours à La Motte-Feuilly et y sera enterrée.Louise de Keroual, noble bretonne sans fortune, fut contrainte par Louis xiv à devenir la maîtresse du roi Charles ii d’Angleterre afin de l’influencer en faveur de la France. Devenue duchesse d’Aubigny, elle s’établit dans cette localité à la fin de sa vie. Elle fut à l’origine de la lignée des ducs de Richmond à Goodwood House (Sussex).

La conférencière: Originaire de Châteauroux, Francesca Lacour, ancienne conservatrice du patrimoine, a publié plusieurs ouvrages. Elle vient de faire paraître un ouvrage Dames du Berry consacré à dix femmes qui ont marqué l’histoire de notre région. .

+33 6 14 62 48 82

