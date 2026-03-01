Conférence Charlotte Delbo, sa vie et son œuvre sur la Déportation Centre associatif du Docteur Courty Chamalières
Conférence Charlotte Delbo, sa vie et son œuvre sur la Déportation Centre associatif du Docteur Courty Chamalières mardi 31 mars 2026.
Conférence Charlotte Delbo, sa vie et son œuvre sur la Déportation
Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:30:00
fin : 2026-03-31 20:00:00
Date(s) :
2026-03-31
Conférence sur Charlotte Delbo par l’écrivaine Ghislaine Dunant autrice notamment de Charlotte Delbo, La vie retrouvée et Un amour infini .
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Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34 musee.resistance@clermontmetropole.eu
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English :
Conference on Charlotte Delbo by writer Ghislaine Dunant, author of Charlotte Delbo, La vie retrouvée and Un amour infini .
L’événement Conférence Charlotte Delbo, sa vie et son œuvre sur la Déportation Chamalières a été mis à jour le 2026-03-10 par Clermont Auvergne Volcans