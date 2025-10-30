Conférence Chasses aux sorcières en Provence Salle des Fêtes d’Eygalières Eygalières

Jeudi 30 octobre 2025 à 18h30. Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières Bouches-du-Rhône

Assistez à une conférence sur le thème des Chasses aux Sorcières, à la Salle des Fêtes d’Eygalières, le jeudi 30 octobre à 18h30 !

Organisé par l’association Parole Vive



Conférence de Marie-Noëlle Faure, agrégée et docteur en études germaniques

Sujet Mascos, possédées… Chasses aux sorcières en Provence, XVe XVIIIe siècles



En Europe occidentale, à l’aube de la Renaissance, la sorcellerie change de visage, devenant la pire des hérésies .

La sorcière bienveillante laisse désormais la place à la sorcière maléfique, servante volontaire de Satan, pratiquant la magie noire.

Il faut alors chasser et tuer la sorcière. Environ 100 000 personnes, dont 2/3 de femmes, furent victimes de ce crime imaginaire .

Qu’en est-il en Provence, terre de légendes et de croyantes, où se côtoient créatures mythiques et figures de saints triomphants du Mal ?

Qu’en est-il en Provence, enjeu politique et religieux, au lendemain des guerres de religion et de l’assassinat d’Henri IV ? .

Salle des Fêtes d’Eygalières Avenue Léon Blum Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur parole.vive13@orange.fr

English :

Attend a lecture on the topic of Witch Hunts at the Salle des Fêtes in Eygalières on Thursday, 30 October at 6:30 p.m.!

German :

Nehmen Sie am Donnerstag, den 30. Oktober um 18:30 Uhr im Festsaal von Eygalières an einer Konferenz zum Thema Hexenverfolgung teil!

Italiano :

Partecipate alla conferenza sul tema della caccia alle streghe, presso la Salle des Fêtes di Eygalières, giovedì 30 ottobre alle 18.30!

Espanol :

Asista a una conferencia sobre el tema de la caza de brujas, en la Salle des Fêtes de Eygalières, el jueves 30 de octubre a las 18.30 horas

