Conférence – Chat d’intérieur vs chat d’extérieur : bien-être et épanouissement Université Ouverte – Université Paris Cité Paris

Après une rapide présentation de l’association, nous aborderons les

besoins fondamentaux du chat, les avantages et les risques liés à chaque

environnement, ainsi que les idées reçues qui entourent cette

thématique.

Un petit buffet sera prévu à la fin !

Créée en septembre 2024, l’association CACAO (Club des Amis des Chats

Abandonnés ou Orphelins) aide les chats dans le besoin, les accueille

et les soigne, dans les meilleures conditions possibles, dans l’objectif

de les faire adopter par des familles responsables. CACAO est une

association sans refuge qui travaille en collaboration avec des familles

d’accueil, qui s’occupent des chats le temps de leur convalescence. Instagram. Facebook.

Avec l’UO s’engage, l’Université Ouverte lance un

nouveau cycle de conférences dédié à la découverte du monde associatif. À

chaque rencontre, une association partenaire viendra présenter la

thématique dont elle est experte ainsi que ses actions concrètes sur le

terrain. Ces conférences sont l’occasion d’apprendre, d’élargir ses

horizons et, pour celles et ceux qui le souhaitent, de passer à l’action

en rejoignant une structure engagée.

Le mardi 31 mars 2026

de 17h30 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris

https://u-paris.fr/universite-ouverte/luo-sengage-chat-dinterieur-vs-chat-dexterieur-bien-etre-et-epanouissement/ universite-ouverte@u-paris.fr



