Conférence – Chat d’intérieur vs chat d’extérieur : bien-être et épanouissement Université Ouverte – Université Paris Cité Paris
Conférence – Chat d’intérieur vs chat d’extérieur : bien-être et épanouissement Université Ouverte – Université Paris Cité Paris mardi 31 mars 2026.
Après une rapide présentation de l’association, nous aborderons les
besoins fondamentaux du chat, les avantages et les risques liés à chaque
environnement, ainsi que les idées reçues qui entourent cette
thématique.
Un petit buffet sera prévu à la fin !
Créée en septembre 2024, l’association CACAO (Club des Amis des Chats
Abandonnés ou Orphelins) aide les chats dans le besoin, les accueille
et les soigne, dans les meilleures conditions possibles, dans l’objectif
de les faire adopter par des familles responsables. CACAO est une
association sans refuge qui travaille en collaboration avec des familles
d’accueil, qui s’occupent des chats le temps de leur convalescence. Instagram. Facebook.
Avec l’UO s’engage, l’Université Ouverte lance un
nouveau cycle de conférences dédié à la découverte du monde associatif. À
chaque rencontre, une association partenaire viendra présenter la
thématique dont elle est experte ainsi que ses actions concrètes sur le
terrain. Ces conférences sont l’occasion d’apprendre, d’élargir ses
horizons et, pour celles et ceux qui le souhaitent, de passer à l’action
en rejoignant une structure engagée.
Nouvelle conférence dans notre cycle « L’UO s’engage », nous recevrons mardi 31 mars l’association CACAO (Club des Amis des Chats Abandonnés ou Orphelins) ! Lors de cette conférence, vous pourrez découvrir comment prendre soin de votre chat, connaître ses besoins, et vous débarrasser des nombreuses idées reçues qui circulent sur le sujet !
Le mardi 31 mars 2026
de 17h30 à 19h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-31T20:30:00+02:00
fin : 2026-03-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-31T17:30:00+02:00_2026-03-31T19:00:00+02:00
Université Ouverte – Université Paris Cité Halles aux Farines – Esplanade Vidal-Naquet 75013 Paris
https://u-paris.fr/universite-ouverte/luo-sengage-chat-dinterieur-vs-chat-dexterieur-bien-etre-et-epanouissement/ universite-ouverte@u-paris.fr
Afficher la carte du lieu Université Ouverte – Université Paris Cité et trouvez le meilleur itinéraire