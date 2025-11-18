Conférence Châteauroux à l’heure américaine (1951-1967) Bourges

Conférence Châteauroux à l’heure américaine (1951-1967)

Début : 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Plongez dans un chapitre fascinant de l’histoire berrichonne avec la conférence animée par Jean-François Donny.

En partenariat avec l’association Double Cœur, cet événement retrace la présence américaine à Châteauroux-Déols, où une importante base militaire s’est installée au cœur du Berry au plus fort de la Guerre froide. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Immerse yourself in a fascinating chapter of Berrichonne history with Jean-François Donny?s lecture.

German :

Tauchen Sie mit der von Jean-François Donny moderierten Konferenz in ein faszinierendes Kapitel der Geschichte Berrys ein.

Italiano :

Immergetevi in un affascinante capitolo della storia della regione del Berry con una conferenza di Jean-François Donny.

Espanol :

Sumérjase en un capítulo fascinante de la historia de la región de Berry con una charla de Jean-François Donny.

