Conférence « Chaux devant ! » Square Antoine Causse Pérols

Conférence « Chaux devant ! » Vendredi 19 septembre, 18h30 Square Antoine Causse Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Conférence de Luc Nèples sur l’emploi de chaux dans le bâti ancien, en particulier en enduit de façade.

La chaux est un liant traditionnel répondant aux exigences spécifiques de la construction en pierre et offrant des qualités de finition, de durabilité et de régulation de l’hygrométrie inégalables par les enduits industriels.

Une conférence passionnante par un expert passionné sachant partager son expertise avec tous les publics !

Square Antoine Causse, 34470 Pérols

