Conférence Chefs-d’œuvre du Musée de Besançon

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 18:30:00

fin : 2025-12-08 19:30:00

Date(s) :

2025-12-08

Organisée par Les Amis du Musée.

Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon a été créé en 1694, un siècle avant le musée du Louvre, c’est le plus ancien musée de France. Il est situé dans l’ancienne halle aux grains conçue par Pierre Marnotte. Réaménagé par un élève de Le Corbusier, puis agrandi et rénové par Scanarello.. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

English : Conférence Chefs-d’œuvre du Musée de Besançon

German : Conférence Chefs-d’œuvre du Musée de Besançon

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Chefs-d’œuvre du Musée de Besançon Pontarlier a été mis à jour le 2025-05-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS