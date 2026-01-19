Conférence Chefs d’œuvres d’Oscar Ghez Caumont centre d’art Aix-en-Provence

Conférence Chefs d’œuvres d’Oscar Ghez

Samedi 14 février 2026 de 10h à 11h15. Caumont centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Conférence présentée par Marina Ferretti, commissaire de l’exposition.

Marina Ferretti, commissaire de l’exposition Regards d’un collectionneur. Caillebotte, Vallotton, Lempicka, Valadon, Picasso, Renoir, Manet… évoquera la personnalité d’Oscar Ghez, un collectionneur hors pair. Elle exposera aussi les axes directeurs qui ont présidé à la préparation de l’événement. Comment et pourquoi choisir les 53 tableaux destinés à évoquer une collection aussi prolifique que visionnaire, dont la chronologie s’étend de Gustave Caillebotte à Pablo Picasso ? Comment équilibrer la présentation de chefs-d’œuvre célèbres et la découverte d’artistes qui, pour certains, sont longuement restés dans l’oubli ? Vue à travers le regard du collectionneur, elle proposera ainsi une brève histoire de l’évolution de la peinture en France, de l’impressionnisme à l’Ecole de Paris. .

