Conférence Chemin pour la paix en soi et avec les autres Accès Université Populaire Romans-sur-Isère

Conférence Chemin pour la paix en soi et avec les autres

Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 18:00:00

fin : 2026-01-13 20:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Venez rencontrer la psychothérapeute Rebirth thérapeute Sandrine GALLINICA à l’occasion de sa présentation de la conférence Chemin pour la paix en soi et avec les autres .

Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

Come and meet psychotherapist Rebirthing therapist Sandrine GALLINICA as she presents her conference Chemin pour la paix en soi et avec les autres .

