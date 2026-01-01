Conférence Chemin pour la paix en soi et avec les autres Accès Université Populaire Romans-sur-Isère
Conférence Chemin pour la paix en soi et avec les autres
Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-13 20:00:00
2026-01-13
Venez rencontrer la psychothérapeute Rebirth thérapeute Sandrine GALLINICA à l’occasion de sa présentation de la conférence Chemin pour la paix en soi et avec les autres .
Accès Université Populaire 20, rue Saint Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
Come and meet psychotherapist Rebirthing therapist Sandrine GALLINICA as she presents her conference Chemin pour la paix en soi et avec les autres .
