Conférence : Cheminement laïque d’une intranquille Patronage Laïque Jules Vallès Paris mardi 16 décembre 2025.

S’émanciper des assignations identitaires pour embrasser une compréhension universelle du principe de laïcité, s’emparer de ce dernier et en faire un rempart privilégié garantissant l’égalité, la liberté de conscience et la protection face aux pressions religieuses ou communautaristes, tels seront les sujets abordés au cours de cette soirée afin de valoriser la prise en compte des parcours individuels, des sensibilités et des vécus de chacun pour s’approprier la notion de laïcité.

Entrée libre sur réservation.

Avec Fidaa H, sociologue et écrivaine.

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre sur réservation

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/cheminement-laique-dune-intranquille +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr