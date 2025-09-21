Conférence cheminer vers Compostelle Salle du conseil Lauzerte

Conférence cheminer vers Compostelle Salle du conseil Lauzerte dimanche 21 septembre 2025.

Tarn-et-Garonne

Conférence cheminer vers Compostelle Salle du conseil 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Une conférence pour comprendre ce qui amenait les pèlerins à partir vers Compostelle, histoire de ce pèlerinage qui a su traverser les siècles

.

Salle du conseil 5 rue de la mairie

Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

A lecture to help you understand why pilgrims set off for Compostela, and the history of this pilgrimage that has spanned the centuries

German :

Ein Vortrag, um zu verstehen, was die Pilger dazu brachte, nach Compostela zu gehen, Geschichte dieser Pilgerreise, die die Jahrhunderte überdauert hat

Italiano :

Una conferenza per capire perché i pellegrini partono per Compostela e la storia di questo pellegrinaggio che ha attraversato i secoli

Espanol :

Una conferencia que le ayudará a comprender por qué los peregrinos parten hacia Compostela, y la historia de esta peregrinación que ha atravesado los siglos

L’événement Conférence cheminer vers Compostelle Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy