Conférence cheminer vers Compostelle Salle du conseil Lauzerte

Conférence cheminer vers Compostelle
Salle du conseil 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Une conférence pour comprendre ce qui amenait les pèlerins à partir vers Compostelle, histoire de ce pèlerinage qui a su traverser les siècles
Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
English :
A lecture to help you understand why pilgrims set off for Compostela, and the history of this pilgrimage that has spanned the centuries
German :
Ein Vortrag, um zu verstehen, was die Pilger dazu brachte, nach Compostela zu gehen, Geschichte dieser Pilgerreise, die die Jahrhunderte überdauert hat
Italiano :
Una conferenza per capire perché i pellegrini partono per Compostela e la storia di questo pellegrinaggio che ha attraversato i secoli
Espanol :
Una conferencia que le ayudará a comprender por qué los peregrinos parten hacia Compostela, y la historia de esta peregrinación que ha atravesado los siglos
