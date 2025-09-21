Conférence « Cheminer vers Compostelle » Mairie de Lauzerte Lauzerte

Conférence « Cheminer vers Compostelle » Dimanche 21 septembre, 17h00 Mairie de Lauzerte Tarn-et-Garonne

Gratuit. Rendez-vous à la salle du conseil de la mairie.

Dimanche 21 septembre 2025 — 17h

Salle du conseil

⏳ Durée : 1h

️ Gratuit

Sur les pas des pèlerins à Lauzerte

Située sur le GR 65, la cité médiévale de Lauzerte est une étape emblématique sur la route du Puy-en-Velay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À 1 000 km de leur destination finale, les pèlerins y faisaient halte pour se reposer, se nourrir, et reprendre des forces.

Revivez l’histoire de ce périple séculaire : un cheminement codifié, parfois dangereux selon les époques, mais toujours parcouru aujourd’hui.

Une plongée dans l’aventure humaine et spirituelle de nos aïeux, à pied ou à dos d’âne, vers l’inconnu.

ℹ️ Informations :

05 63 94 66 61

visiter.lauzerte.fr | lauzerte.fr

La mairie de Lauzerte est située dans une ancienne école de fille, créée au XVIIe siècle. Beaux murs de pierres, cour intérieure, cloisons à pans de bois, escaliers des XVIIe et XVIIIe siècles sont au rendez-vous…

