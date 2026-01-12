Conférence: Chemins de Silex (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Chemins de Silex (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Marc Murat

Professeur agrégé d’arts plastiques

Itinéraire d’un prospecteur passionné de préhistoire. Sur les routes de la typologie…

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

