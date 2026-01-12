Conférence: Chemins de Silex (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Conférence: Chemins de Silex (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde samedi 28 février 2026.
Conférence: Chemins de Silex (Musée Labenche)
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.
Par Marc Murat
Professeur agrégé d’arts plastiques
Itinéraire d’un prospecteur passionné de préhistoire. Sur les routes de la typologie…
Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.
Infos: 05 55 18 17 70. .
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70
