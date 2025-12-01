Conférence chez Autour d’un Café Biographe familiale FOURGES Vexin-sur-Epte

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22

2025-12-22

Lors de cette réunion, l’association invitera Caroline Amand, qui viendra vous parler de son métier de biographe familiale. Un métier qui consiste à transformer les histoires de vie en récits à transmettre.

Entrée gratuite

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr   .

