Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 8 décembre 2025.
Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 15:00:00
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-12-08
Lors de cette réunion, l’association invitera Michel Jouyet, qui viendra vous parler de sa passion pour la boxoferrophilie.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
English : Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération