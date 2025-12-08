Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Boxoferrophilie

FOURGES, 3 Route d'Ecos, Vexin-sur-Epte, Eure

8 décembre 2025, 15:00

fin : 2025-12-08

2025-12-08

Lors de cette réunion, l’association invitera Michel Jouyet, qui viendra vous parler de sa passion pour la boxoferrophilie.

Entrée gratuite

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

