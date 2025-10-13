Conférence chez Autour d’un Café Château Gaillard FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Château Gaillard FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 13 octobre 2025.

Conférence chez Autour d’un Café Château Gaillard

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-13 15:00:00
fin : 2025-10-13

Date(s) :
2025-10-13

Lors de cette réunion, l’association invitera Jean-Pierre Philippe qui viendra vous parler du château Gaillard ainsi que de son histoire.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 / 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr   .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie   autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

English : Conférence chez Autour d’un Café Château Gaillard

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence chez Autour d’un Café Château Gaillard Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération