Conférence chez Autour d'un Café Discussion autour du traumatisme FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Discussion autour du traumatisme FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 2 février 2026.
Conférence chez Autour d’un Café Discussion autour du traumatisme
FOURGES 3 Route d'Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2026-02-02 15:00:00
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Lors de cette réunion, l'association s'orientera autour d'une discussion autour du traumatisme avec l'intervention de Laura Dethiville.
Entrée gratuite
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
English : Conférence chez Autour d’un Café Discussion autour du traumatisme
