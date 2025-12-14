Conférence chez Autour d’un Café Écoval FOURGES Vexin-sur-Epte
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2026-01-19 15:00:00
fin : 2026-01-19
2026-01-19
Lors de cette réunion, l’association présentera Écoval, le traitement des ordures ménagères.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d'Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
