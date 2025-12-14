Conférence chez Autour d’un Café Écoval FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Écoval

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 15:00:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Lors de cette réunion, l’association présentera Écoval, le traitement des ordures ménagères.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

