Conférence chez Autour d’un Café La permaculture FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café La permaculture
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-10-27 15:00:00
fin : 2025-10-27
2025-10-27
Lors de cette réunion, l’association invitera Lucile Château, du pont du Rû, qui viendra vous parler de la permaculture.
Entrée gratuite
06 03 69 32 07 / 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
