Conférence chez Autour d’un Café La permaculture FOURGES Vexin-sur-Epte

FOURGES 3 Route d'Ecos Vexin-sur-Epte

27 octobre 2025 15:00:00

2025-10-27

Lors de cette réunion, l’association invitera Lucile Château, du pont du Rû, qui viendra vous parler de la permaculture.

Entrée gratuite

06 03 69 32 07 / 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

