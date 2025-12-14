Conférence chez Autour d’un Café La renaissance FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café La renaissance
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2026-01-05 15:00:00
L’association vous invite à une conférence dédiée à la renaissance. Lors de cette réunion, l’association invitera Jean-Pierre Philippe, qui viendra vous parler de l’inspiration antique de la Renaissance.
Entrée gratuite
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
