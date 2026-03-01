Conférence chez Autour d’un Café La renaissance FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café La renaissance FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 30 mars 2026.
Conférence chez Autour d’un Café La renaissance
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 15:00:00
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Martin, qui viendra vous parler de la vie de Claude Monnet et de ses peintures emblématiques.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
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English : Conférence chez Autour d’un Café La renaissance
L’événement Conférence chez Autour d’un Café La renaissance Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération