Conférence chez Autour d’un Café La renaissance FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café La renaissance

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 15:00:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Martin, qui viendra vous parler de la vie de Claude Monnet et de ses peintures emblématiques.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

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English : Conférence chez Autour d’un Café La renaissance

L’événement Conférence chez Autour d’un Café La renaissance Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération