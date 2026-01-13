Conférence chez Autour d’un Café La sculpture FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café La sculpture

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 15:00:00

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Lors de cette réunion, l’association s’orientera autour du sujet de la sculpture avec l’intervention de Paul Nebac.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence chez Autour d’un Café La sculpture

L’événement Conférence chez Autour d’un Café La sculpture Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération