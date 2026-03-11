Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 13 avril 2026.
Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 15:00:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Lors de cette réunion, l’association invitera Madame Claire Burel, qui viendra vous expliquer comment jeûner.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
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English : Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne
L’événement Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération