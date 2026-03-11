Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Lors de cette réunion, l’association invitera Madame Claire Burel, qui viendra vous expliquer comment jeûner.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

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English : Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne

L’événement Conférence chez Autour d’un Café Le Jeûne Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération