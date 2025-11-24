Conférence chez Autour d’un Café Récits des soins en magnetisme FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Récits des soins en magnetisme

FOURGES 3 Route d'Ecos Vexin-sur-Epte Eure

2025-11-24 15:00:00

2025-11-24

Lors de cette réunion, l’association invitera Christophe Rebourg, qui viendra vous parler de la thématique suivante Entre les mains, l’énergie Récits des soins en magnétisme .

Entrée gratuite

06 03 69 32 07 06 29 43 76 92

autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

