Conférence chez Autour d’un Café Récits des soins en magnetisme FOURGES Vexin-sur-Epte
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Début : 2025-11-24 15:00:00
2025-11-24
Lors de cette réunion, l’association invitera Christophe Rebourg, qui viendra vous parler de la thématique suivante Entre les mains, l’énergie Récits des soins en magnétisme .
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
